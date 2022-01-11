Нові смартфони Xiaomi зможуть економити 25 відсотків заряду акумулятора

Економія заряду батареї досі залишається однією з головних тем, коли йдеться про налаштування телефону. Незважаючи на появу швидкої зарядки, яка в одному з наступних смартфонів компанії (Mi MIX 5) переступить за 200 Вт, у топі пошукових запитів все ще лідирують фрази на кшталт:





Смартфон швидко розряджається, як виправити?

Після виходу Xiaomi 12 і Xiaomi 12 Pro компанія знайшла ще один вагомий привід для покупки цих моделей і полягає він у нових версіях системних додатків MIUI 13.

Один з офіційних представників Xiaomi заявив, що завдяки тому, що Xiaomi 12 і Xiaomi 12 Pro працюють на базі Snapdragon 8 Gen 1 (архітектура ARMv9) вони зможуть підтримувати 64 бітні версії системних програм.

Зрештою, це дозволить продовжити час роботи будь-якого смартфона приблизно на 17%. У тестах проведених на Xiaomi 12, де були активовані всі можливі функції, при стандартному використанні з 9 ранку до 12 ночі смартфон зберіг 25% заряду батареї, хоча зазвичай до цього часу він вже просив підключити його до зарядного пристрою.

Отримати ці версії програм можна буде і на глобальній прошивці, а поки вони поширюються через офіційний магазин Xiaomi зі спеціальною позначкою.

У Xiaomi обіцяють до кінця року повністю перевести всі програми MIUI 13 на новий формат і надавати оновлені версії користувачам, смартфони яких підтримують даний набір інструкцій.

Часта помилка при налаштуванні MIUI

Нещодавно до мене звернулися два користувача з одним і тим самим питанням, суть якого полягала в тому, що «Система Android» стала розряджати телефон з небувалою силою, займаючи друге (після екрану) місце у статистиці витрати заряду акумулятора.

У результаті вдалося з’ясувати таке. Після однієї з численних порад, користувачі відключили доступ до інтернету для «Device Health Services» зайшовши в «Безпека» -> Передача даних -> Мережеві підключення -> Системні програми.

Після цього, вважаючи, що цього буде достатньо, цитую: «Воно ж не може надсилати дані, звідки витрата?» смартфон і став розряджатися швидше.

Справа в тому, що коли ви обмежуєте будь-яку програму необхідно обов’язково відключити у неї доступ до даних про використання та фонову активність, адже якщо цього не зробити, він продовжить намагатися виконувати свою роботу знову і знову, постійно «спотикаючись» об відсутність підключення до мережі.

В даному випадку алгоритм відключення має виглядати таким чином:

Налаштування -> Захист конфіденційності -> Спеціальні дозволи -> Доступ до даних про використання -> Показати системні процеси -> Device Health Services Безпека» -> Передача даних -> Мережеві підключення -> Три точки -> Фонові підключення -> Пошук -> Device Health Services І тільки потім, Налаштування -> Програми -> Всі програми -> Пошук -> Device Health Services -> Мережеві підключення.

Саме для цієї програми достатньо і першого пункту, але ми вирішили показати весь процес на цьому реальному прикладі, коли немає можливості відключити програму через комп’ютер. До речі, після правильного налаштування підвищена витрата смартфона припинилася.