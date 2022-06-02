Google запустила Google TV на iPhone

Компанія Google нарешті випустила програму Google TV для мобільних пристроїв Apple, що працюють на платформі iOS.





Програма Google TV для Android дебютувала ще 2020 року. Вона змінює Google Play Movies and TV (Google Play Фільми).

Як і у випадку з версією для Android, програма Google TV для iOS дозволяє використовувати смартфон як пульт дистанційного керування для пристроїв на основі Google TV або Android TV, спрощуючи, серед іншого, введення назв фільмів та телепередач, які ви хочете переглянути.

У додатку також можна шукати фільми та серіали, впорядковані за темою та жанром, у всіх потокових сервісах, складати списки перегляду, а також отримувати рекомендації.