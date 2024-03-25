На Android 15 не можна буде встановити деякі програми: деталі

В операційній системі Android 15 заборонять встановлювати додатки, призначені для старих версій ОС. Про це повідомляє портал Android Police.

Інформацію про обмеження в останній бета-версії Android 15 для розробників. Там заблокована можливість встановлення додатків, створених для SDK 23 (Software development kit – набір засобів для розробки). Це означає, що система втратила підтримку програм, які випускали ще на Android 6.0 Marshmallow, презентованій у 2015 році.

Зазначається, що в минулій версії ОС заборонили встановлювати додатки для Android 5.1. Такі обмеження пов’язані з діями зловмисників, які спеціально створюють програми на старих SDK для обходу систем безпеки. Шкідливі додатки отримували всі необхідні дозволи під час встановлення для різних дій на смартфоні, оскільки користувачі часто не перевіряють список таких вимог.

Проте обійти обмеження можна, якщо використовувати спеціальну ADB-команду. Така можливість підійде для ентузіастів, однак може нашкодити звичайним користувачам.