В Україні відбулася перша легальна оплата криптовалютою

29 жовтня 2021 року команда крипто-стартапу Weld Money провела першу в Україні оплату за допомогою своєї картки. Транзакція була зроблена через POS-термінал за допомогою гаманців Google Pay та Apple Pay.





До цього повсякденні оплати криптовалютою були неможливі через великі комісії в блокчейн і недосконале легальне поле в країнах СНД.

Відео-презентація була опублікована в ком’юніті-чатах і на YouTube сторінці Weld Money, де команда показала, як технічно всі бажаючі зможуть розраховуватися криптовалютою в будь-якій офлайн або он-лайн точці.

«Наша перша транзакція стала доказом того, що платежі криптовалютою в Україні це можливо, а головне — зручно як для користувачів, так і для бізнесів». – Коментує ко-фаундер Weld Money Олексій Бобок.

Роботи із запуску програми Weld (у мобільній та десктопній версії) знаходяться у завершальній стадії. Вже створено MVP продукту, який наразі проходить тестування та найближчими місяцями буде представлений громадськості.

Weld Money вже інтегрувався з кількома банками України та Європи:

«Ми активно розширюємо власну партнерську мережу як в Україні, так і за її межами. А найближчим часом ми оголосимо про партнерство з одним із ключових гравців глобального ринку платежів!» – Доповнює ко-фаундер Weld Money Олексій Мерецький.

Weld Money стали першими, хто запропонував легальний варіант для проведення розрахунків у будь-якій країні з використанням криптовалюти. Обмін криптовалюти відбувається у юрисдикціях, де є відповідне законодавство, а розрахунок відбувається через звичну картку. Це дозволяє застосувати такі розрахунки для будь-якого торговця у будь-якій країні з використанням технології Weld Money.