Названо кращі безкоштовні програми для монтажу відео на смартфоні

Сучасні смартфони мають просунутий функціонал і дозволяють виконувати безліч найрізноманітніших завдань. Наприклад, монтувати відео. Правда, для цього потрібна спеціальна програма. Яку ж вибрати? Зараз розповімо. У статті ми зібрали топові безкоштовні додатки для монтажу відео прямо на смартфоні.





№5 – Videoshop

Videoshop володіє спрощеним інструментарієм і підходить для простенького редагування відео. У програмі можна змінювати масштаб, а також вказувати місце розташування і дату зйомки. Серед інших функцій: обрізка і поділ, а також додавання музики і тексту.

№4 – YouCut

YouCut – простенький софт, призначений для швидкої оптимізації відео під мережі. У додатку його можна обрізати, перевернути, а також зробити більш барвистим за допомогою ефектів, які додаються тривалим натисканням. Зорієнтуватися в програмі легко вже при першому запуску – все завдяки простому інтерфейсу.

№3 – InShot

Ще один додаток, який користується популярністю. В Play Market у нього понад 100 млн. завантажень. Безкоштовна версія хоч і має деякі обмеження, але дозволяє створювати ролики в роздільній здатності аж до 2К, а також прикрашати їх стікерами, власними шрифтами, вставляти субтитри і заголовки, використовувати ефекти і музику з бібліотеки програми.

№2 – iMovie

Ця програма призначена для iPhone. Незважаючи на те, що поширюється вона безкоштовно, функціонал тут на рівні багатьох платних додатків. В iMovie можна склеювати і різати відео, додавати фотографії та ефекти переходу, накладати на відеоряд музику або записи з мікрофона, а також замінювати фон.

№1 – PowerDirector

У PowerDirector зручно працювати через інтуїтивно зрозумілий інтерфейс. Також в додатку доступна безліч різноманітних фільтрів. Інтенсивність кожного налаштовується вручну. Зробити ролик більш ефектним можна за допомогою переходів – їх тут понад 40. Також PowerDirector досить енергоефективний і невимогливий до заліза, тому адекватно працює не тільки на потужних пристроях.