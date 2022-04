Ось, як може виглядати довгоочікуваний «Відьмак 4» на Unreal Engine 5

Ютубер, який веде популярний канал Cycu1, показав, як може виглядати нова частина легендарної серії The Witcher («Відьмак»).





Нова частина The Witcher була анонсована у березні 2022 року. Наступна The Witcher не називатиметься The Witcher 4. У новій грі йтиметься про інших героїв. Протагоністом стане не Геральт і Цирі. Буде якийсь новий Відьмак зі школи рисі.

Гра створюється на движку Unreal Engine 5 у партнерстві з компанією Epic Games. Але ПК версія нової частини The Witcher стане ексклюзивом Epic Games Store. З Epic Games девелопери працюють для максимальної адаптації двигуна Unreal Engine 5 під гру з великим відкритим світом.

Cycu1 показуєкадри з The Witcher 3: Wild Hunt, а потім демонструє імпровізовані пейзажі The Witcher 4 на движку Unreal Engine 5. Якщо новий «Відьмак» і справді виглядатиме так, то це буде справжній бенкет для очей.

Коли чекати на реліз? Навряд чи скоро. Гра перебуває в ранній стадії розробки. Очевидно, що наступного року її точно ми не побачимо. Робимо ставку на 2024 або навіть 2025 рік. Цільові платформи? Поки не називаються. Але припустимо, що це ПК та ігрові приставки PS5 та Xbox Series S/X.

