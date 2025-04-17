Шахраї розсилають запрошення на тестування 4-го Відьмака

Студія CD Projekt RED попередила користувачів у соціальних мережах, що шахраї почали розсилати запрошення на неіснуючий бета-тест «Відьмака 4».

Компанія вживає необхідних кроків, щоб боротися з цим. Студія закликає геймерів бути пильними і негайно повідомляти про такі інциденти. У CD Projekt RED додали, що якщо якісь бета-тести «Відьмака 4» і будуть проводитися, то розробники оголосять про це публічно через офіційні канали.

«Відьмак 4» перебуває в активній розробці. Гра вже анонсована і навіть отримала перші трейлер, який показали публіці в рамках The Game Awards 2024. У першому відео представили деяких персонажів, включно з Цирі. Вона стане головною героїнею в новій частині. Розробники також випустили окреме відео, у якому розповіли, як створювався перший трейлер.

Коли «Відьмак 4» вийде, невідомо. Розробники поки не оголосили дату релізу. Судячи з інформації з фінансових звітів, чекати виходу раніше 2027 року не варто.