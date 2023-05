Epic Games Store безкоштовно роздає одразу три класні гри

Нинішній тиждень закінчується, і Epic Games Store підвозить нові безкоштовні ігри до вихідних. Будь-який бажаючий може забрати в колекцію відразу 3 непогані релізи: Against All Odds, Horizon Chase Turbo та Kao the Kangaroo.

Against All Odds – це розрахована на багато користувачів аркада, в якій учасникам доведеться долати смугу перешкод. Кожна перешкода тут – смертоносна пастка, здатна вбити та відкинути гравця до початку рівня.

Horizon Chase Turbo – класичні гонки, натхненні старими приставками. Вибір машин, аркадний геймплей, погодні умови, що змінюються.

Kao the Kangaroo — симпатичний тривимірний платформер з простеньким сюжетом про дитинча кенгуру, яке розшукує свого батька.

Забрати все перераховане можна аж до 11 травня, після чого почнеться роздача The Sims 4 «Жага Пригод».