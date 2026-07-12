RTX 5090 протестували в Assassin’s Creed Black Flag Resynced: гра іде навіть 8K

Ремейк Assassin’s Creed Black Flag Resynced перевірили на топовій відеокарті GeForce RTX 5090. У 4K гра видає до 50 FPS без DLSS і до 270 FPS із генерацією кадрів.

Assassin’s Creed Black Flag Resynced вийшла 9 липня 2026 року на ПК, PlayStation 5 та Xbox Series X|S. Ubisoft називає гру повноцінним ремейком Assassin’s Creed IV: Black Flag, створеним на оновленій версії рушія Anvil Engine. На ПК гра доступна через Ubisoft Store, Steam та Epic Games Store.

Після релізу ремейк уже перевірили на одному з найпотужніших ігрових ПК. Автор YouTube-каналу Testing Games протестував Assassin’s Creed Black Flag Resynced із відеокартою GeForce RTX 5090 та процесором Ryzen 7 9800X3D у роздільностях 4K і 8K.

Як працює гра в 4K та 8K

У 4K на ультрапресеті з трасуванням променів Assassin’s Creed Black Flag Resynced показала близько 50 кадрів/с без апскейлінгу. Після ввімкнення DLSS результат зріс до 80 FPS. Найбільший приріст дала генерація кадрів: з FG 2x гра вийшла приблизно на 150 FPS, з FG 4x — на 270 FPS.

В 8K навантаження значно вище. Без DLSS гра показала близько 25 FPS, а з DLSS — приблизно 40 FPS. З генерацією кадрів FG 6x результат зріс до 150 FPS.

Налаштування Роздільність Результат Ultra + RT 4K 50 FPS Ultra + RT + DLSS 4K 80 FPS Ultra + RT + DLSS + FG 2x 4K 150 FPS Ultra + RT + DLSS + FG 4x 4K 270 FPS Ultra + RT + DLSS + FG 6x 4K 360 FPS Ultra + RT 8K 25 FPS Ultra + RT + DLSS 8K 40 FPS Ultra + RT + DLSS + FG 6x 8K 150 FPS

Є важливий нюанс

Ці цифри добре показують запас потужності RTX 5090, але їх варто правильно трактувати. Результати з FG — це не повністю «нативні» кадри, а показник із генерацією проміжних кадрів. Тобто картинка на екрані стає плавнішою, але керування не завжди відчувається так само, як при такій самій кількості реальних кадрів без генерації.

Попри це, результат виглядає вражаюче. У 4K ремейк Black Flag можна проходити навіть без DLSS, якщо гравця влаштовують приблизно 50 FPS. З DLSS запас уже комфортніший, а з Frame Generation гра підходить навіть для моніторів із дуже високою частотою оновлення.

В 8K ситуація складніша: без технологій масштабування гра працює лише на рівні 25 FPS. Але з DLSS і генерацією кадрів RTX 5090 уже дозволяє отримати значно плавніший геймплей. Інше питання, що 8K-монітори досі залишаються рідкісними й дорогими, тому для більшості гравців головним режимом все одно буде 4K.