RTX 5090 протестировали в Assassin’s Creed Black Flag Resynced: игра работает даже в разрешении 8K

Ремейк Assassin’s Creed Black Flag Resynced протестировали на топовой видеокарте GeForce RTX 5090. В разрешении 4K игра показывает до 50 FPS без DLSS и до 270 FPS с технологией генерации кадров.

Assassin’s Creed Black Flag Resynced вышла 9 июля 2026 года на ПК, PlayStation 5 и Xbox Series X|S. Ubisoft называет игру полноценным ремейком Assassin’s Creed IV: Black Flag, созданным на обновленной версии движка Anvil Engine. На ПК игра доступна через Ubisoft Store, Steam и Epic Games Store.

После релиза ремейк уже протестировали на одном из самых мощных игровых ПК. Автор YouTube-канала Testing Games протестировал Assassin’s Creed Black Flag Resynced с видеокартой GeForce RTX 5090 и процессором Ryzen 7 9800X3D в разрешениях 4K и 8K.

Как работает игра в разрешении 4K и 8K

В разрешении 4K на ультра-настройках с трассировкой лучей Assassin’s Creed Black Flag Resynced показала около 50 кадров/с без апскейлинга. После включения DLSS результат вырос до 80 FPS. Наибольший прирост дала генерация кадров: с FG 2x игра вышла примерно на 150 FPS, с FG 4x — на 270 FPS.

В разрешении 8K нагрузка значительно выше. Без DLSS игра показала около 25 FPS, а с DLSS — примерно 40 FPS. С генерацией кадров FG 6x результат вырос до 150 FPS.

Настройки Разрешение Результат Ultra + RT 4K 50 кадров в секунду Ultra + RT + DLSS 4K 80 кадров в секунду Ultra + RT + DLSS + FG 2x 4K 150 кадров в секунду Ultra + RT + DLSS + FG 4x 4K 270 кадров в секунду Ultra + RT + DLSS + FG 6x 4K 360 кадров в секунду Ultra + RT 8K 25 кадров в секунду Ultra + RT + DLSS 8K 40 кадров в секунду Ultra + RT + DLSS + FG 6x 8K 150 кадров в секунду

Есть один важный нюанс

Эти цифры хорошо демонстрируют запас мощности RTX 5090, но их следует правильно интерпретировать. Результаты с FG — это не полностью «нативные» кадры, а показатель с генерацией промежуточных кадров. То есть картинка на экране становится более плавной, но управление не всегда ощущается так же, как при том же количестве реальных кадров без генерации.

Несмотря на это, результат выглядит впечатляюще. В 4K ремейк Black Flag можно проходить даже без DLSS, если игрока устраивают примерно 50 FPS. С DLSS запас уже более комфортный, а с Frame Generation игра подходит даже для мониторов с очень высокой частотой обновления.

В 8K ситуация сложнее: без технологий масштабирования игра работает лишь на уровне 25 FPS. Но с DLSS и генерацией кадров RTX 5090 уже позволяет добиться значительно более плавного геймплея. Другой вопрос, что 8K-мониторы до сих пор остаются редкостью и стоят дорого, поэтому для большинства игроков основным режимом всё равно будет 4K.