Критики хвалят Assassin's Creed: Black Flag Resynced

8 июля было снято эмбарго на публикацию рецензий на римейк культовой игры Assassin’s Creed IV: Black Flag от Ubisoft. Игра получила 84 балла на Metacritic на основе 68 рецензий и 87 баллов на OpenCritic на основе 76 рецензий, при этом игру рекомендуют 96% критиков. Для сравнения: оригинальная Black Flag на данный момент имеет 88 баллов на Metacritic и 85 баллов на OpenCritic, хотя её рекомендовали 91% журналистов.

Журналисты отмечают бережное отношение разработчиков к сильным сторонам оригинала, технические улучшения и большое количество нового контента. Впрочем, не все рецензии исключительно восторженные — Eurogamer поставил игре всего 3 звезды из 5, отмечая, что на каждое положительное изменение приходится что-то отрицательное, а GamesRadar (7/10) написал о неудачной попытке разработчиков найти золотую середину между верностью оригиналу и желанием добавить что-то новое.

Релиз Assassin’s Creed: Black Flag Resynced состоится 9 июля на ПК, PS5 и Xbox Series X|S. В украинском Steam игру можно приобрести за 1799 грн за стандартное издание и за 2099 грн за Deluxe-версию, которая включает уникальные предметы для корабля и набор Master Assassin Charter Pack со специальным костюмом и оружием.