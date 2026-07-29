«Космический патрульный»: китайский аппарат за 23 дня облетает весь «спутниковый пояс» Земли

Китайский спутник Shijian-31 привлек внимание западных аналитиков своей необычной траекторией: вместо того чтобы занять фиксированную позицию над одним меридианом, аппарат методично «обходит» весь геостационарный пояс, где расположены сотни коммерческих и военных спутников.
Орбита, которая ранее не использовалась
Аппарат был запущен 16 июня 2026 года ракетой Long March 3B/E с космодрома Сичан. Он движется по орбите типа «Молния» — сильно вытянутой, с наклоном около 63,4° и эксцентриситетом 0,69. Однако, в отличие от четырёх других китайских аппаратов на подобных орбитах, которые «зависают» над арктическими широтами, Shijian-31 настроен так, чтобы проводить как можно больше времени над экваториальными районами.
|Параметр
|Значение
|Дата запуска
|16 июня 2026 года
|Ракета-носитель
|«Длинный марш-3B/E» (Сичан)
|Наклон орбиты
|~63,4°
|Эксцентриситет
|0,69
|Период вращения
|~12,5 часа
|Высота перигея
|около 2000 км
|Полный обход пояса GEO
|~23 суток
Ключевая особенность — период вращения немного превышает стандартные для «Молнии» 12 часов. Из-за этого точка, в которой спутник пересекает плоскость геостационарной орбиты, каждый раз смещается примерно на 15,7 градуса. Аппарат фактически «шагает» вдоль пояса и примерно за 23 суток совершает полный оборот на 360 градусов, последовательно оказываясь вблизи различных спутников.
Что это значит
По словам Грега Хиллинджера из компании Integrity ISR, орбиты типа «Молния» сами по себе хорошо изучены, однако конкретная ориентация этой орбиты и её связь с геостационарным поясом — нетипичны. Аналитики отмечают, что такая схема движения характерна для инспекционных и разведывательных аппаратов: она предоставляет регулярные возможности для наблюдения за чужими спутниками.
В то же время специалисты предостерегают от преувеличений: в точках пересечения Shijian-31 проходит примерно на 2000–2500 км выше геостационарной орбиты, поэтому с такого расстояния он вряд ли способен получать детальные изображения — скорее фиксировать сам факт присутствия объектов. Впрочем, по оценкам, относительно небольшой тормозной импульс около 50 м/с позволил бы снизить апогей до высоты геостационарной орбиты и проходить непосредственно вблизи других аппаратов.
Ожидается, что перемещение спутника по поясу приведет к учащению предупреждений о сближении и повышенному вниманию со стороны Космического командования США. Официально Китай сообщил лишь, что аппарат предназначен для «исследования космической среды», не раскрывая подробностей миссии.