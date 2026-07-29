«Космический патрульный»: китайский аппарат за 23 дня облетает весь «спутниковый пояс» Земли

Китайский спутник Shijian-31 привлек внимание западных аналитиков своей необычной траекторией: вместо того чтобы занять фиксированную позицию над одним меридианом, аппарат методично «обходит» весь геостационарный пояс, где расположены сотни коммерческих и военных спутников.

Орбита, которая ранее не использовалась

Аппарат был запущен 16 июня 2026 года ракетой Long March 3B/E с космодрома Сичан. Он движется по орбите типа «Молния» — сильно вытянутой, с наклоном около 63,4° и эксцентриситетом 0,69. Однако, в отличие от четырёх других китайских аппаратов на подобных орбитах, которые «зависают» над арктическими широтами, Shijian-31 настроен так, чтобы проводить как можно больше времени над экваториальными районами.

Параметр Значение Дата запуска 16 июня 2026 года Ракета-носитель «Длинный марш-3B/E» (Сичан) Наклон орбиты ~63,4° Эксцентриситет 0,69 Период вращения ~12,5 часа Высота перигея около 2000 км Полный обход пояса GEO ~23 суток

Ключевая особенность — период вращения немного превышает стандартные для «Молнии» 12 часов. Из-за этого точка, в которой спутник пересекает плоскость геостационарной орбиты, каждый раз смещается примерно на 15,7 градуса. Аппарат фактически «шагает» вдоль пояса и примерно за 23 суток совершает полный оборот на 360 градусов, последовательно оказываясь вблизи различных спутников.

Shijian-31: a satellite with an orbit we have never seen before



China launched Shijian-31 on June 16 from Xichang, officially described as a "space environment detection" mission. The orbital elements suggest more going on.



The inclination 63.46° sits at the value where perigee… pic.twitter.com/rxRPrkOEEm — COMSPOC_OPS (@COMSPOC_OPS) July 21, 2026

Что это значит

По словам Грега Хиллинджера из компании Integrity ISR, орбиты типа «Молния» сами по себе хорошо изучены, однако конкретная ориентация этой орбиты и её связь с геостационарным поясом — нетипичны. Аналитики отмечают, что такая схема движения характерна для инспекционных и разведывательных аппаратов: она предоставляет регулярные возможности для наблюдения за чужими спутниками.

В то же время специалисты предостерегают от преувеличений: в точках пересечения Shijian-31 проходит примерно на 2000–2500 км выше геостационарной орбиты, поэтому с такого расстояния он вряд ли способен получать детальные изображения — скорее фиксировать сам факт присутствия объектов. Впрочем, по оценкам, относительно небольшой тормозной импульс около 50 м/с позволил бы снизить апогей до высоты геостационарной орбиты и проходить непосредственно вблизи других аппаратов.

Ожидается, что перемещение спутника по поясу приведет к учащению предупреждений о сближении и повышенному вниманию со стороны Космического командования США. Официально Китай сообщил лишь, что аппарат предназначен для «исследования космической среды», не раскрывая подробностей миссии.