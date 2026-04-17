Metro 2039 відправить вас боротися з кошмарами наяву в тунелях московського метро — перший трейлер, геймплей та подробиці

Як і було обіцяно, 16 квітня видавництво Deep Silver та розробники зі студії 4A Games представили постапокаліптичний шутер Metro 2039 — першу флагманську гру серії з часів Metro Exodus (2019).

Події Metro 2039 розгортатимуться у 2039 році. Останні, хто вижив у ядерній війні, вели боротьбу в тунелях московського метро, поки їх не об’єднали під одним прапором режиму «Новорейх», біля керма якого стоїть фанатичний спартанець Хантер.

«Новорейх» обіцяє порятунок і нове життя для людей на поверхні, але в реальності громади стали жертвами авторитарного режиму Хантера: страх, пропаганда, дезінформація тощо.

Гравцям дістанеться роль відлюдника на прізвисько Мандрівник (герой повністю озвучений), якого переслідують жорстокі кошмари наяву. Він поклявся ніколи не повертатися в метро, але в Metro 2039 змушений це зробити.

Анонс Metro 2039 супроводжувався п’ятихвилинним кінематографічним трейлером і 50-секундним уривком із сумішшю геймплею та заставних роликів. Обидва сегменти об’єднує відео, розміщене вище.

Скріншоти

Обіцяють найпохмурішу гру серії з акцентом на рішеннях, наслідках і ціні майбутнього, зачаровує своєю красою, але смертельно небезпечний світ, суміш дослідження, виживання, битв і стелсу.

Реліз Metro 2039 очікується найближчої зими на PC (Steam, Microsoft Store, сторінка в Epic Games Store поки неактивна), PS5, Xbox Series X і S. Серед підтримуваних мов у сервісі Valve вказано лише англійську.