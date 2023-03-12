Росіяни шантажують розробників S.T.A.L.K.E.R. 2: вимагають повернути російську мову

Нещодавно розробникам S.T.A.L.K.E.R. 2 було поставлено ультиматум: вибачитися перед росіянами та білорусами, відновити російську локалізацію та розбанити адміністратора паблика “Вісник того самого сталкера” в Discord. Невиконання вимоги призведе до витоку всього, що стосується другої частини “Сталкер”, включаючи сюжет.

У повідомленні шантажистів сказано: “У нас є величезна кількість матеріалів за S.T.A.L.K.E.R. 2, включаючи повноцінний сюжет, описи cut-scenes, різні концепт-арти, глобальні карти та багато іншого. Обсяг обчислюється десятками гігабайт”.

Якщо GSC Game World не виконає вимог до 15 березня, гра може бути скасована. Як доказ вже стався витік деяких концепт-артів та скріншотів.