Росіяни шантажують розробників S.T.A.L.K.E.R. 2: вимагають повернути російську мову
Нещодавно розробникам S.T.A.L.K.E.R. 2 було поставлено ультиматум: вибачитися перед росіянами та білорусами, відновити російську локалізацію та розбанити адміністратора паблика “Вісник того самого сталкера” в Discord. Невиконання вимоги призведе до витоку всього, що стосується другої частини “Сталкер”, включаючи сюжет.
У повідомленні шантажистів сказано: “У нас є величезна кількість матеріалів за S.T.A.L.K.E.R. 2, включаючи повноцінний сюжет, описи cut-scenes, різні концепт-арти, глобальні карти та багато іншого. Обсяг обчислюється десятками гігабайт”.
Якщо GSC Game World не виконає вимог до 15 березня, гра може бути скасована. Як доказ вже стався витік деяких концепт-артів та скріншотів.
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