Нова Kingdom Come побила рекорд оригіналу. На це знадобилася одна година

Минулого вечора відбувся реліз Kingdom Come: Deliverance II – продовження хітової історичної RPG 2018 року. Як видно, фанати дуже чекали на гру, тому що ажіотаж на запуску перевершив усі очікування.

Як звернули увагу фанати, досліджувати Богемію вирушило значно більше людей, ніж 7 років тому – згідно зі SteamDB, тайтл запустили 159 351 людина одразу, і це показники тільки на одній платформі. Оригінал, між іншим, свого часу так і не зміг переступити за позначку в 100 тисяч користувачів; сиквел сміливо перескочив її в першу ж годину після прем’єри.

Kingdom Come: Deliverance II, нагадаємо, доступна на PC, PlayStation 5 і Xbox Series. Критики високо оцінили нові пригоди Індржиха – навіть оптимізація, слабке місце першої Deliverance, і та удостоїлася похвал.