Ігри на кшталт GTA можуть впливати на чоловіче здоров’я: справа не в самій грі

Тривалі ігрові сесії можуть мати негативний вплив на чоловіче здоров’я, але причина не в самих відеоіграх. Експертка Кадена пояснила, що GTA чи інші популярні проєкти напряму не знижують рівень тестостерону. Проблема виникає через звички, які часто супроводжують багатогодинне сидіння за комп’ютером або консоллю.

За словами фахівчині, один вечір або навіть цілий ігровий вікенд не призведе до різкого погіршення гормонального фону. Однак якщо такий спосіб життя повторюється регулярно, ризики для здоров’я зростають.

Що саме може шкодити

Одним із головних факторів експертка називає недосипання. Якщо гравець часто засиджується до ночі, порушує режим сну і не дає організму нормально відновитися, це може негативно впливати на природну виробку тестостерону.

Ще один важливий момент — нестача сонячного світла. Людина, яка проводить багато часу в приміщенні, може мати нижчий рівень вітаміну D. Він пов’язаний із нормальним гормональним балансом і загальним самопочуттям.

Також тривале сидіння знижує фізичну активність. Це може сприяти набору ваги, погіршенню обміну речовин і зниженню витривалості. Особливо це актуально для тих, хто годинами грає без перерв, майже не рухається і харчується нерегулярно.

Стрес теж має значення

Окремо фахівчиня звернула увагу на стрес. Напружені ігрові сесії, особливо у змагальних іграх, можуть підвищувати рівень кортизолу — гормону стресу. Якщо його рівень залишається високим тривалий час, це може негативно впливати на гормональний фон.

При цьому експертка підкреслює: відеоігри самі по собі не є ворогом здоров’я. Ризик виникає тоді, коли гра повністю витісняє сон, рух, прогулянки, нормальне харчування та відпочинок.

Щоб зменшити можливий негативний вплив, вона радить дотримуватися режиму сну, робити регулярні перерви, більше рухатися, виходити на свіже повітря і не перетворювати ігри на багатогодинне сидіння без пауз.

Тема стала особливо актуальною на тлі очікування Grand Theft Auto VI, реліз якої запланований на 19 листопада 2026 року для PlayStation 5 та Xbox Series X/S. У грі також заявлено переклад російською мовою на рівні субтитрів.