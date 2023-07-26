Дітям хочуть заборонити грати в ігри не для їхнього віку за допомогою розпізнавання осіб

Рейтингове агентство ESRB, яке визначає вікові обмеження для відеоігор у США та Канаді , запропонувало використовувати систему розпізнавання обличчя для захисту дітей від невідповідного для них контенту та деяких онлайн-функцій. Про це повідомляє видання GamesIndustry.biz.

В ESRB вже створили відповідну для цього систему разом із розробниками сервісів для захисту дітей в інтернеті Yoti та SuperAwesome. Продукт призначений для розпізнавання віку не дітей, а дорослих. Мається на увазі, що з її допомогою діти отримуватимуть доступ лише до деяких ігор та функцій без відома батьків або опікунів. Фотографія людини після верифікації видалятиметься автоматично.

Зокрема, вважають у ESRB, система дозволить дорослим краще контролювати внутрішньоігрові транзакції, які іноді діти роблять неусвідомлено.

Пропозиція використання системи розпізнавання осіб у іграх вже зацікавила Федеральну торгову комісію США (FTC). У FTC почали проводити соцопитування для визначення зацікавленості громадськості в розробці ESRB.

У Yoti та SuperAwesome зазначили, що працюють над платформою з 2019 року. ESRB підключилася до проекту у 2023 році.