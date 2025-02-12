Crysis 4 постави на паузу, а частину співробітників звільнили
Компанія Crytek офіційно оголосила про припинення робіт над очікуваним шутером Crysis 4.
Причиною заморозки проєкту назвали несприятливу обстановку на ринку відеоігор. Розробники зізналися, що працювати над грою перестали ще в третьому кварталі минулого року. Усі вивільнені сили були кинуті на розробку багатокористувацького шутера Hunt: Showdown 1896.
Також студія повідомила, що була змушена звільнити понад 15 % співробітників через фінансові труднощі. До скорочень у Crytek працювало близько 400 осіб. Тепер основними пріоритетами студії є підтримка Hunt: Showdown 1896 і розвиток фірмового ігрового рушія CryEngine.
Crysis 4 офіційно анонсували в січні 2022 року. Після цього розробники ще кілька разів підтверджували, що працюють над проєктом, але не розкривали жодних конкретних деталей. Подальша доля гри невідома.
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