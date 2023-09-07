Експерт протестував грандіозний Starfield із 16 процесорами

Автор YouTube-каналу Gamers Nexus опублікував великий тест процесорів у Starfield, яка є однією з найвибагливіших ігор 2023 року.

Порівняння процесорів проводилося на ПК з топовим графічним адаптером GeForce RTX 4090 у роздільній здатності 1080p. Тестувалися чіпи у сценах у місті New Atlantis – тут навантаження на залізо максимальне.

Найкращим процесором для Starfield визнаний Intel Core i9-13900K. Частота кадрів із ним становила 138,9 fps. На другому місці Intel Core i7-13700K із 131,9 fps. У трійку лідерів також потрапив AMD Ryzen 7 7800X3D із 123,9 fps.

Intel Core i9-12900K на четвертому місці зі 118,2 fps. Майже такий самий результат у Intel Core i5-13600K – 118 fps. AMD Ryzen 9 7950X3D на шостому місці із середньою частотою 111,2 fps. На сьомому – Ryzen 7 7700X з 107,4 fps. На восьмому рядку Ryzen 7 7600 він видає 96,9 fps. На дев’ятій – Ryzen 7 5800X3D з 93,8 fps. Замикає топ-10 Intel Core i5-13400F із 92,2 fps.