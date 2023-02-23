Hogwarts Legacy зламали та виклали на торренти

Hogwarts Legacy – з відривом найхайповіша гра 2023 року. РПГ за улюбленим багатьма всесвітом Гаррі Поттера за популярністю вже обійшла останні частини «Фантастичних Тварей» і продовжує набирати обертів. Тому не дивно, що хакери з усього світу останні дні працювали нон-стоп, щоб зламати та викласти гру на торренти. Першим із цим завданням впоралася відома хакерша EMPRESS.

Дівчина відрапортувала у себе в Telegram-каналі, що успішно зламала захист Denuvo у Deluxe-версії Hogwarts Legacy. Для цього їй знадобилося рівно 16 днів. Також EMPRESS висловилася за Джоан Роулінг, яку зараз активно намагаються скасувати нібито через трансфобні висловлювання письменниці.

У підсумку на всьому відомому сайті вже можна завантажитибезкоштовний Hogwarts Legacy. Файл установки займає 88 гігабайти, і для запуску вимагає ПК з наступними характеристиками.

Мінімальні системні вимоги:

64-розрядні процесор та операційна система

ОС: 64-bit Windows 10

Процесор: Intel Core i5-6600 (3.3Ghz) або AMD Ryzen 5 1400 (3.2Ghz)

Оперативна пам’ять: 16 GB ОЗУ

Відеокарта: NVIDIA GeForce GTX 960 4GB або AMD Radeon RX 470 4GB

DirectX: Версії 12

Місце на диску: 85 GB

Додатково: SSD (Preferred), HDD (Supported), 720p/30 fps, Low Quality Settings

Рекомендовані системні вимоги:

64-розрядні процесор та операційна система

ОС: 64-bit Windows 10

Процесор: Intel Core i7-8700 (3.2Ghz) або AMD Ryzen 5 3600 (3.6Ghz)

Оперативна пам’ять: 16 GB ОЗУ

Відеокарта: NVIDIA GeForce 1080 Ti чи AMD Radeon RX 5700 XT чи INTEL Arc A770

DirectX: Версії 12

Місце на диску: 85 GB

Додатково: SSD, 1080p/60 fps, High Quality Settings