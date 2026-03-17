Cyberpunk 2077 отримає покращену версію для PS5 Pro

Студія CD Projekt RED офіційно оголосила, що рольовий екшен Cyberpunk 2077 отримає безкоштовне технологічне оновлення для консолі PlayStation 5 Pro. Розробники опублікували коротке звернення до спільноти, закликавши гравців готуватися до переходу на нову версію консолі та пообіцявши розкрити всі деталі найближчими тижнями.

Такий крок став справжньою несподіванкою для ігрової індустрії. Ще в листопаді 2024 року, а також пізніше під час обговорення патчу 2.2, представники CD Projekt RED категорично заявляли про відсутність планів щодо підтримки PS5 Pro. Тепер же курс різко змінився, хоча точний перелік графічних покращень поки тримається в секреті.

Очікується, що ключовим нововведенням стане впровадження оновленої технології масштабування зображення PSSR (PlayStation Spectral Super Resolution). Цей інструмент уже встиг зібрати схвальні відгуки від інших розробників. Зокрема, у проєктах Final Fantasy 7 Rebirth та Silent Hill f технологія суттєво зменшила мерехтіння картинки, а студія Ninja Theory відзначила покращене відображення частинок у Senua’s Saga: Hellblade 2. Загалом індустрія погоджується, що оновлений PSSR забезпечує значно стабільніше та якісніше зображення.

Зараз компанія Sony активно розширює підтримку Upgraded PSSR. Найближчим часом відповідні патчі отримають Assassin’s Creed Shadows та Crimson Desert, реліз якої заплановано на 19 березня. Проте саме оновлення Cyberpunk 2077 викликає найбільший резонанс з огляду на попередні заяви авторів.

На тлі анонсу технологічного патча серед фанатів гри спалахнула нова хвиля обговорень щодо можливої появи режиму «Нова гра+». Хоча жодних офіційних підтверджень цьому наразі немає, сам факт того, що студія переглянула своє рішення щодо підтримки PS5 Pro, дає гравцям надію на реалізацію і цієї давно омріяної функції.

