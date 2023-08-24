Гутується ремастер Half-Life 2 з підтримкою RTX та DLSS 3.5

Half-Life 2 – культова гра, що стала справжнім проривом жанру шутерів. Над нею досі працює велике ком’юніті модерів, яке незабаром порадує новим проектом: Half-Life 2 RTX: An RTX Remix Project.

Анонс ремайстра вийшов несподіваним. Гру випустять за сприяння компанії Nvidia з використанням нової версії її технології DLSS 3.5. У трейлері можна побачити, як змінилася графіка – нові моделі, трасування променів та інші сучасні фішки вивели картинку на абсолютно інший рівень.

Розробкою ремайстра займається Orbifold Studios, до якої увійшли 4 об’єднані команди з відомих мододелів. А ось розробники оригінальної гри – Valve – із проектом ніяк не пов’язані.

Незважаючи на ефектну демонстрацію, відгуки геймерів на трейлер вийшли змішані. Одні з передчуттям чекають релізу, щоб перейти улюблену гру з новою графікою, інші налаштовані скептично і сумніваються, що Half-Life 2 RTX взагалі дістанеться релізу. І для подібних сумнівів є всі підстави — проект поки що перебуває на ранній стадії розробки. Побачимо ми його явно нескоро.