4 кроки до продуктивності: як перетворити Viber на особистого ШІ-помічника

Згідно з дослідженнями, значна частина українців проводить у смартфонах по 4–6 годин щодня. Месенджери забирають левову частку цього часу, проте їх можна налаштувати так, щоб вони не відволікали, а навпаки — допомагали закривати щоденні завдання значно швидше.
Команда Rakuten Viber поділилася чотирма простими кроками оптимізації застосунку за допомогою новітніх функцій штучного інтелекту та правильної організації простору.
Крок 1: Використовуйте ШІ-резюме для економії часу
Перечитування сотень повідомлень у робочих чи батьківських чатах — марна трата часу.
- Стислий виклад чату: ШІ автоматично аналізує пропущені повідомлення та видає коротке резюме з найголовнішим.
- Стислий виклад посилання: Дозволяє отримати вичавку головних думок із будь-якої довгої статті чи посту в мережі без необхідності переходити за лінком.
Крок 2: Доручіть редагування текстів нейромережі
Більше не потрібно витрачати хвилини на підбір правильних слів чи перевірку орфографії перед відправленням важливого повідомлення. Нова функція «Вдосконалення повідомлень» працює прямо в чаті. Достатньо натиснути спеціальну кнопку праворуч від поля введення, і ШІ допоможе покращити текст, змінити його емоційний тон або миттєво перекласти.
Крок 3: Делегуйте рутину тематичним ШІ-асистентам
У лютому 2026 року Viber запустив одразу п’ять спеціалізованих чат-ботів на базі штучного інтелекту, які позбавляють необхідності писати складні промпти:
- ШІ-довідник: для швидкого пошуку інформації та пояснення складних тем.
- ШІ-компаньйон: для генерації ідей та розв’язання побутових питань.
- ШІ-кухар: для створення рецептів і планування меню.
- ШІ-коуч: для психологічної підтримки та саморефлексії.
- ШІ-редактор: для генерації та покращення текстів.
Крок 4: Наведіть лад у чатах
Коли рутину делеговано ШІ, залишається організувати робочий простір:
- Папки для чатів: Розділіть робочі переписки, новини та особисті чати. Це дозволить не відволікатися на зайві сповіщення. (Шлях: Додатково → Керування папками → Нова папка). До речі, у Viber вже є зручна системна папка «Непрочитані».
- Запити на повідомлення: Увімкніть цю функцію (Додатково → Параметри → Запити), щоб автоматично відфільтровувати повідомлення від невідомих контактів. Це економить час та захищає від спаму й потенційних шахраїв.