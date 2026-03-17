4 кроки до продуктивності: як перетворити Viber на особистого ШІ-помічника

Згідно з дослідженнями, значна частина українців проводить у смартфонах по 4–6 годин щодня. Месенджери забирають левову частку цього часу, проте їх можна налаштувати так, щоб вони не відволікали, а навпаки — допомагали закривати щоденні завдання значно швидше.

Команда Rakuten Viber поділилася чотирма простими кроками оптимізації застосунку за допомогою новітніх функцій штучного інтелекту та правильної організації простору.

Крок 1: Використовуйте ШІ-резюме для економії часу

Перечитування сотень повідомлень у робочих чи батьківських чатах — марна трата часу.

Стислий виклад чату: ШІ автоматично аналізує пропущені повідомлення та видає коротке резюме з найголовнішим.

Стислий виклад посилання: Дозволяє отримати вичавку головних думок із будь-якої довгої статті чи посту в мережі без необхідності переходити за лінком.

Крок 2: Доручіть редагування текстів нейромережі

Більше не потрібно витрачати хвилини на підбір правильних слів чи перевірку орфографії перед відправленням важливого повідомлення. Нова функція «Вдосконалення повідомлень» працює прямо в чаті. Достатньо натиснути спеціальну кнопку праворуч від поля введення, і ШІ допоможе покращити текст, змінити його емоційний тон або миттєво перекласти.

Крок 3: Делегуйте рутину тематичним ШІ-асистентам

У лютому 2026 року Viber запустив одразу п’ять спеціалізованих чат-ботів на базі штучного інтелекту, які позбавляють необхідності писати складні промпти:

ШІ-довідник: для швидкого пошуку інформації та пояснення складних тем.

ШІ-компаньйон: для генерації ідей та розв'язання побутових питань.

ШІ-кухар: для створення рецептів і планування меню.

ШІ-коуч: для психологічної підтримки та саморефлексії.

ШІ-редактор: для генерації та покращення текстів.

Крок 4: Наведіть лад у чатах

Коли рутину делеговано ШІ, залишається організувати робочий простір: