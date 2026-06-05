Instagram Plus обійдеться в $3,99: платні Stories, аналітика й кастомізація

Meta офіційно запустила Instagram Plus — нову платну підписку для користувачів соцмережі. Вона коштує $3,99 на місяць і відкриває доступ до додаткових інструментів для Stories, профілю та взаємодії з аудиторією.

Головний акцент зроблено на охопленнях і контролі над тим, хто бачить контент. Передплатники зможуть виділяти свої Stories, щоб вони були помітнішими для друзів, а також продовжувати їхню доступність до 48 годин замість стандартних 24. Крім того, Instagram Plus дозволяє створювати кілька списків аудиторії та обирати, кому саме показувати конкретну історію.

У підписку також входять додаткові інструменти аналітики. Користувачі зможуть переглядати, як часто їхні Stories дивилися повторно, шукати конкретних людей у списку переглядів і попередньо перевіряти історії перед публікацією. Якщо пост не потрібно показувати у стрічці, його можна буде опублікувати одразу в профілі або Highlights.

Є й косметичні можливості: нові іконки застосунку, вибір шрифту для біографії, до шести закріплених елементів у верхній частині профілю та анімовані реакції Super Heart для Stories друзів.

Meta зазначає, що в найближчі місяці можливостей у Instagram Plus стане більше. Поки що підписка виглядає передусім як набір функцій для тих, хто активно веде профіль, працює з аудиторією або хоче більше контролю над Stories.