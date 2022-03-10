В Дії запрацює нова функція, яка знадобиться тисячам українців

Кабінет міністрів України анонсував появу нової функції в «Дія». Незабаром користувачі застосунку, які внаслідок воєнних дій втратили своє житло, зможуть створювати заявки на компенсацію від держави.





Згідно з повідомлення українського прем’єра Дениса Шмигаля, на оновлення «Дія» потрібно зачекати ще близько тижня. Також політик пояснив, що попрохати про допомогу зможуть не лише громадяни, чия домівка була повністю зруйнована, але й ті, чиє житло зазнало не таких суттєвих пошкоджень.

Попри те, що заяви від постраждалих почнуть приймати вже наступного тижня, відшкодування українці зможуть отримати лише після закінчення війни. Для цього уряд вже створив спеціальний Фонд зруйнованого майна та інфраструктури.

«Кожен українець, чия квартира чи будинок зазнали руйнування через дії окупантів, можуть надіслати заявку на компенсацію у додатку «Дія». Одразу ж після завершення війни ми розпочнемо велике будівництво та відновимо усе, що знищили російські загарбники», – зазначив прем’єр-міністр.

Також Шмигаль розповів про ще одне не менш важливе оновлення у «Дія». Воно стане в пригоді перш за все українцям, що втратили свої документи втікаючи від бомбардувань окупантів.

У державному додатку з’явиться тимчасове посвідчення особи, яке буде прийматися всіма державними установами. Цифровий документ міститиме дані паспорту та ідентифікаційний код. Отримати його зможуть усі без винятку користувачі державного застосунку.

Нагадаємо, що кількома днями раніше міністр цифрової трансформації Михайло Федоров розповів про функцію «Дія», з допомогою якою можна отримати одноразову матеріальну допомогу. Вона призначена для мешканців найбільш небезпечних регіонів країни, де наразі тривають військові дії.

Після створення заявки у державному додатку українці можуть отримати компенсацію в розмірі 6500 грн. Кошти буде зараховано на картку «є-Підтримка». Отримання допомоги не залежатиме від того, чи пройшов громадянин повний курс вакцинації.

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