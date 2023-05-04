Google вирішив позбутися паролів: як тепер будуть “логінитись” користувачі

Постійно вводити паролі виснажує, тому Google вирішила надати користувачам альтернативу. Тепер залогінитись у будь-який сервіс компанії можна через спеціальний код, відбиток пальця чи розпізнавання обличчя. Причому доступно це як на смартфонах, так і на ноутбуках з ПК.

Як фіча працює з телефонами, зрозуміло. При спробі залогінитися система надішле код, попросить прикласти палець до сканера або піднести обличчя до передньої камери. Але як бути з комп’ютерами, які зазвичай ніяких сканерів не мають? Відповідаємо — через той самий смартфон. Скануєте на ньому та логініться на ПК.

Подібна система куди надійніша за звичайні паролі та підтвердження через SMS. Адже біометрію неможливо перехопити чи довідатися методами соціальної інженерії, якими активно користуються шахраї. У майбутньому біометричні дані можуть стати єдиним способом користуватись сервісами Google.

Поки що нова фіча доступна обмеженій кількості користувачів, але незабаром її розгорнуть для всіх. Щоб спробувати вже зараз, потрібно перейти за цим посиланням , увійти в обліковий запис Google, натиснути «Використовувати ключі доступу» та дотримуватися подальших інструкцій.