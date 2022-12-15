Apple дозволить завантажувати додатки зі сторонніх джерел у 2024 року

У Apple наближаються до великих змін. Компанія вирішила переглянути свої базові принципи та врешті решт дозволити завантажувати додатки не тільки з Apple Store. Керівництво йде шляхом масової реорганізації, щоб інтегруватись в Євросоюз. Тому до кінця 2024 року пообіцяло прийняти таке рішення. Розробники Apple Inc вже активно працюють над тим, щоб ввести якісні зміни у чинне програмне забезпечення платформи.

Тобто вже за 2-3 роки власники яблучної техніки зможуть завантажувати будь-які додатки звідки забажають. Наприклад, якщо він неопублікований в App Store можна встановити його зі стороннього сайту. Така новина стала причиною зростання акцій сервісів онлайн-знайомств.

Акції сервісу Match Group одразу зросли у ціні на +10%, а Bumble на +8,6%. В той самий час акції Apple залишаються ж такими стабільними. Раді цій новині й власники iPhone та iPad. Вони зможуть зекономити до 30% на покупці мобільних завантажень.

Через жорстку політику Євросоюзу, компанія була вимушена піти на такі кроки. Вже й раніше користувачі гаджетів скаржились на те, що Google та Apple мають у своєму розпорядженні два основних та найбільших магазини мобільних додатків.

У руках цих корпорацій зосереджено дуже багато влади. Через це часто страждають власники планшетів та смартфонів. Закони ЄС намагаються створити рівні умови для всіх розробників, і перспективі ми всі побачимо плоди таких спроб.

Чому саме у 2024 році запрацюють нові зміни? Все дуже просто, саме тоді набуде сили закон про цифрові ринки. В ньому йде мова про те, що технологічні компанії мають дозволити завантаження сервісів та додатків усім розробникам без винятку. Але разом із тим, потрібно приготуватися до того, що у мережу зливатиметься більше персональних даних людей. Також ніхто не надає гарантії того, що файли зі сторонніх джерел будуть без вірусів та різних шкідливих програм.