Як прискорити смартфон і легко підвищити його автономність

Сподіваємося ви не з тих, хто постійно стежить за тим скільки вільної оперативної пам’яті залишилося на смартфоні? Адже якщо це так, висновки цієї статті як мінімум змусять вас переглянути своє ставлення до вашого гаджету.





На її написання нас підштовхнув ролик, в якому автор закликав глядачів якомога частіше використовувати автоочищення і прискорення в оболонці MIUI, щоб, цитуємо: «смартфон працював довше і не гальмував».

Відразу згадалося, як за часів, коли більшість користувачів вважали, що “Clean Master” дійсно прискорює телефон, на форумах іноді з’являлися люди, які задавали незручні питання “адептам постійного очищення”. В цілому, всю цю ситуацію відмінно описує вираз:

“Просто не вчіть фізику в школі і ваше життя буде переповнене чудесами і чарами”

Для початку хочемо щоб ви розуміли, саме по собі знаходження додатків в оперативній пам’яті ніяк не впливає на автономність смартфона. Витрата заряду створює саме розміщення (або видалення) в ОЗП.

Ми провели невелике дослідження, зайшли в «Безпека» -> Прискорення -> Налаштування -> Вибрали очищення через кожні 10 хвилин і додали потрібні нам додатки як виняток, щоб вони не закривалися поки ми самі не вивантажимо їх з багатозадачності.

Після отримання результатів тесту, ми використовували смартфон в звичайному режимі, взагалі не очищаючи оперативну пам’ять і в результаті отримали наступні значення:

Справа в тому, що навіть якщо на вашому смартфоні мало оперативної пам’яті, частина активностей все одно залишається завантаженою в неї і телефон витрачає менше енергії на запуск. Використовуючи автоматичне очищення, ви змушуєте систему боротися сама з собою, до повного розряду батареї.

У плані запуску важких додатків або ігор ситуація ще більш плачевна. Системний чистильник MIUI має дозвіл на закриття більшості системних служб, які неактивні в момент очищення.

Ви дійсно отримуєте приріст вільної пам’яті, запускаєте гру, але вже через хвилину системні служби знову активуються і їм не вистачає пам’яті на виконання навіть примітивних завдань, так як гра вже зайняла їх місце в ОЗП.

Це викликає збій в системі, вильоти з гри та інші неприємні наслідки. Тому, для нормальної роботи смартфона радимо робити наступне:

1. Налаштувати автозапуск додатків. Щоб зробити це, зайдіть в «Налаштування» -> в пошуковому рядку наберіть «Автозапуск» і вимкніть його для всіх додатків виключаючи месенджери, якщо у вас є проблеми з отриманням повідомлень.

2. Якщо повністю очистили багатозадачність від додатків, перезавантажте смартфон. Зазвичай ми робимо так в кінці дня і повірте, це більш ніж корисна звичка.

3. Зайдіть в «Захист конфіденційності» -> Спеціальні дозволи -> Зміна системних налаштувань і забороніть робити це з додатками, якими не користуєтеся (тільки без фанатизму)..

4. Дозвольте «OOM Killer» (компонент ядра стежить за станом пам’яті) працювати, адже він налаштований правильніше будь-якого софту, оскільки «бачить» ситуацію зсередини.