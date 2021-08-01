Як легко відключити будь-яке прослуховування на смартфоні

Наскільки сильно ви переживаєте про інформаційну безпеку та конфіденційність? Всім відомо, що випадки стеження і прослуховування за користувачами смартфонів вже далеко не рідкість.





Найчастіше за нами стежать додатки великих корпорацій. Вони збирають портрет користувача, щоб надалі надати йому релевантну рекламу. Таке стеження відбувається за допомогою активності в інтернеті та прослуховування через мікрофон. Ви могли помічати, що якщо ви про щось говорили, то трохи пізніше ви будете отримувати рекламу про це.

Рідше, за користувачами можуть шпигувати окремі особи, а також правоохоронні органи. Тут ситуація інша. Адже за людиною стежать як за особистістю, а не як за анонімним потенційним споживачем.

У більшості випадків, ми нікому не потрібні. Але якщо ми чийсь конкурент, якщо у вас ревнивий чоловік, якщо ми випадково встановили додаток шахрая, або якщо нарешті ми впевнені, що за нами спостерігає товариш майор і т.д. У цьому випадку нам потрібно убезпечити себе від можливих прослушок.

Як відомо, найбільші можливості для стеження надає камера і мікрофон. Тобто ми можемо ні про що не підозрювати, а ці датчики записуватимуть дані і передаватимуть їх недоброзичливцям.

Тут залишається один вихід – ці датчики потрібно відключати. І зробити це можна одним натисканням кнопки. Тим самим датчики відключаться на рівні заліза, і ні один додаток або вірус не зможе ними скористатися.

Для цього спочатку необхідно включити режим розробника. Для цього заходимо в налаштування -> Ознайомлення з телефоном -> відомості про ПЗ. Тут тапаємо не менше 7 разів по номеру збірки, поки не з’явиться повідомлення.

Тепер заходимо в параметри розробника і шукаємо пункт “Плитки швидких параметрів”. Цей пункт може називатися інакше, залежно від оболонки. Але з ймовірністю 90% він у вас є.

У цьому меню включаємо параметр “sensors off”

Тепер відкриваємо шторку зі значками швидкого доступу і шукаємо цю кнопку. Коли ми активуємо її, на смартфоні будуть відключені камера і диктофон.

Можете в цьому переконатися. При спробі включити додаток “Камера” вона не включиться, і вийде таке повідомлення

Якщо у вас є підстави вважати, що ви можете бути об’єктом спостереження, то таке рішення обов’язково вам підійде. Параноїки теж будуть задоволені.

Розуміємо, що функція дещо сумнівна, але все ж, є люди, яким її не вистачало.