Шахраї вигадали спосіб красти гроші українців через улюблений месенджер

Кібершахраї придумали нову схему виманювання в українців грошей, причому через популярний месенджер WhatsApp і фейковий сайт.

Про нову схему попереджає Кіберполіція: зловмисники надсилали потерпілим через WhatsApp повідомлення про додавання фінансового рахунку і надходження на нього великих сум коштів.

У саме повідомлення додавали посилання на підконтрольні аферистам вебсайти, під час переходу на які система просила авторизуватися і ввести платіжні дані. За допомогою отриманої інформації зловмисники отримували доступ до онлайн-банкінгу жертв і спустошували їхні рахунки.

З цього приводу в Кіберполіції нагадали українцям, як уберегти свої заощадження від фішингових шахраїв: