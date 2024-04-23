Шахраї вигадали спосіб красти гроші українців через улюблений месенджер
Кібершахраї придумали нову схему виманювання в українців грошей, причому через популярний месенджер WhatsApp і фейковий сайт.
Про нову схему попереджає Кіберполіція: зловмисники надсилали потерпілим через WhatsApp повідомлення про додавання фінансового рахунку і надходження на нього великих сум коштів.
У саме повідомлення додавали посилання на підконтрольні аферистам вебсайти, під час переходу на які система просила авторизуватися і ввести платіжні дані. За допомогою отриманої інформації зловмисники отримували доступ до онлайн-банкінгу жертв і спустошували їхні рахунки.
З цього приводу в Кіберполіції нагадали українцям, як уберегти свої заощадження від фішингових шахраїв:
- не переходьте за невідомими та підозрілими посиланнями;
- не вводьте на таких сайтах персональну інформацію та дані банківських карток;
- ігноруйте повідомлення від незнайомців, надіслані в SMS-повідомленнях, месенджерах, електронних листах, а також телефонні дзвінки, в яких вам повідомляється про великі виграші;
- блокуйте користувачів, які надсилають вам такі повідомлення, а також подайте скаргу модераторам відповідного месенджера.
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