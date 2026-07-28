Смартфони Xiaomi почали отримувати оновлення до Android 17

Компанія Xiaomi розпочала розповсюдження оновлення HyperOS 3.3 на базі Android 17. Перша хвиля стартувала 16 липня 2026 року й охопила флагманські моделі — Xiaomi 17, Xiaomi 17 Ultra та Xiaomi 15T Pro.

Оновлення поширюється поетапно, тож доступ до нього користувачі отримують хвилями. Для серії Xiaomi 17 воно доступне глобально, зокрема в Європі, тоді як Xiaomi 15T Pro наразі отримує прошивку в обмеженому режимі — у межах програми Mi Pilot.

Обсяг завантаження залежить від моделі: для Xiaomi 17 Ultra пакет важить близько 9,5 ГБ, а для Xiaomi 17 та 15T Pro — приблизно по 7,5 ГБ. До складу оновлення також входять червневі патчі безпеки.

За інформацією виробника, оновлення насамперед спрямоване на підвищення стабільності системи, усунення виявлених помилок і покращення продуктивності. Масштабних змін інтерфейсу поточна версія не передбачає — акцент зроблено на «шліфуванні» роботи оболонки.

Оскільки розповсюдження відбувається поступово, у Xiaomi радять власникам сумісних пристроїв, які ще не отримали сповіщення, дочекатися своєї черги, а не намагатися прискорити процес вручну.

Очікується, що ширшу переробку оболонки принесе наступна версія — HyperOS 4, реліз якої, за попередніми даними, планують на серпень 2026 року разом із анонсом серії Xiaomi 18. Проте офіційних деталей щодо неї компанія поки не розкривала.