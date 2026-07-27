Xbox тестує безплатний хмарний геймінг: година гри в обмін на рекламу

Microsoft розпочала тестування безплатної версії Xbox Cloud Gaming, яка вперше не потребує платної підписки. Учасники програми Xbox Insider отримали змогу транслювати вибрані ігри з власної цифрової бібліотеки без оплати хмарного сервісу, проте кожна сесія триває не довше години, а перед її початком користувач мусить переглянути рекламу.

Рекламні блоки з’являються виключно на старті — переривати геймплей додатковими роликами протягом години компанія не планує. Коли час вичерпано, сесію можна запустити знову: достатньо ще раз подивитися короткий ролик і повернутися до гри. За даними тестувальників, рекламний блок триває близько двох хвилин, а на позначках у 10 і 5 хвилин до завершення сесії система нагадує про час, аби гравець встиг зберегтися.

Сервіс працює на консолях Xbox, ПК і мобільних пристроях, однак перелік доступного контенту вужчий за звичний. Він охоплює придбані користувачем ігри та безплатні проєкти на кшталт Call of Duty: Warzone, Genshin Impact і War Thunder, тоді як повна хмарна бібліотека Xbox налічує близько 1800 тайтлів. Власники платної підписки, до якої входить хмарний геймінг, рекламу не бачитимуть.

Microsoft окремо оприлюднила принципи, за якими має розвиватися рекламна модель: не переривати ігровий процес, тримати якість реклами на рівні власного контенту, чітко позначати рекламні матеріали й враховувати очікування аудиторії конкретної платформи. Компанія також наголошує на доступності: стримінг дозволяє власникам Xbox One запускати ігри, розроблені для Series X|S, без купівлі нової консолі.

Останній аргумент виглядає невипадковим. З 1 серпня Xbox утретє підвищує ціни на залізо: Series X подорожчає до $799,99 (близько 35 850 грн за курсом НБУ), а Series S на 512 ГБ — до $499,99 (близько 22 400 грн), і однією з причин називають дефіцит пам’яті. Зростання цін на консолі, ПК і смартфони аналітики пов’язують зокрема з інвестиціями техногігантів у генеративний ШІ. Паралельно ігровий підрозділ Microsoft скоротив 3200 працівників і позбувся чотирьох студій — на цьому тлі безплатний доступ до хмари виглядає спробою нарощувати аудиторію без опори на продажі обладнання.

Конкуренти рухаються в тому ж напрямку: анонс Microsoft збігся з інтеграцією сервісу Amazon Luna в застосунок Prime Video, а сама ідея реклами замість підписки повторює підхід NVIDIA GeForce Now.

Ключові деталі поки що невідомі. Раніше повідомлялося про ліміт у п’ять безплатних годин на місяць, але чи діє він у нинішньому тесті, Microsoft не підтвердила. Компанія також не назвала ні термінів виходу реклами на всіх користувачів, ні регіонів, які отримають цю опцію. Тривалість тестування не оголошено — систему допрацьовуватимуть за відгуками гравців.