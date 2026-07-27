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Xbox тестує безплатний хмарний геймінг: година гри в обмін на рекламу

Автор:
Andrew Orobets

Microsoft розпочала тестування безплатної версії Xbox Cloud Gaming, яка вперше не потребує платної підписки. Учасники програми Xbox Insider отримали змогу транслювати вибрані ігри з власної цифрової бібліотеки без оплати хмарного сервісу, проте кожна сесія триває не довше години, а перед її початком користувач мусить переглянути рекламу.

Рекламні блоки з’являються виключно на старті — переривати геймплей додатковими роликами протягом години компанія не планує. Коли час вичерпано, сесію можна запустити знову: достатньо ще раз подивитися короткий ролик і повернутися до гри. За даними тестувальників, рекламний блок триває близько двох хвилин, а на позначках у 10 і 5 хвилин до завершення сесії система нагадує про час, аби гравець встиг зберегтися.

Сервіс працює на консолях Xbox, ПК і мобільних пристроях, однак перелік доступного контенту вужчий за звичний. Він охоплює придбані користувачем ігри та безплатні проєкти на кшталт Call of Duty: Warzone, Genshin Impact і War Thunder, тоді як повна хмарна бібліотека Xbox налічує близько 1800 тайтлів. Власники платної підписки, до якої входить хмарний геймінг, рекламу не бачитимуть.

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Microsoft окремо оприлюднила принципи, за якими має розвиватися рекламна модель: не переривати ігровий процес, тримати якість реклами на рівні власного контенту, чітко позначати рекламні матеріали й враховувати очікування аудиторії конкретної платформи. Компанія також наголошує на доступності: стримінг дозволяє власникам Xbox One запускати ігри, розроблені для Series X|S, без купівлі нової консолі.

Останній аргумент виглядає невипадковим. З 1 серпня Xbox утретє підвищує ціни на залізо: Series X подорожчає до $799,99 (близько 35 850 грн за курсом НБУ), а Series S на 512 ГБ — до $499,99 (близько 22 400 грн), і однією з причин називають дефіцит пам’яті. Зростання цін на консолі, ПК і смартфони аналітики пов’язують зокрема з інвестиціями техногігантів у генеративний ШІ. Паралельно ігровий підрозділ Microsoft скоротив 3200 працівників і позбувся чотирьох студій — на цьому тлі безплатний доступ до хмари виглядає спробою нарощувати аудиторію без опори на продажі обладнання.

Конкуренти рухаються в тому ж напрямку: анонс Microsoft збігся з інтеграцією сервісу Amazon Luna в застосунок Prime Video, а сама ідея реклами замість підписки повторює підхід NVIDIA GeForce Now.

Ключові деталі поки що невідомі. Раніше повідомлялося про ліміт у п’ять безплатних годин на місяць, але чи діє він у нинішньому тесті, Microsoft не підтвердила. Компанія також не назвала ні термінів виходу реклами на всіх користувачів, ні регіонів, які отримають цю опцію. Тривалість тестування не оголошено — систему допрацьовуватимуть за відгуками гравців.

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