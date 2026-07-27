Xbox тестирует бесплатные облачные игры: час игры в обмен на рекламу

Microsoft приступила к тестированию бесплатной версии Xbox Cloud Gaming, которая впервые не требует платной подписки. Участники программы Xbox Insider получили возможность транслировать выбранные игры из собственной цифровой библиотеки без оплаты облачного сервиса, однако каждая сессия длится не более часа, а перед её началом пользователь должен посмотреть рекламу.

Рекламные блоки появляются исключительно в начале — прерывать игровой процесс дополнительными роликами в течение часа компания не планирует. Когда время истечет, сессию можно запустить заново: достаточно ещё раз посмотреть короткий ролик и вернуться к игре. По данным тестировщиков, рекламный блок длится около двух минут, а за 10 и 5 минут до окончания сессии система напоминает о времени, чтобы игрок успел сохраниться.

Сервис работает на консолях Xbox, ПК и мобильных устройствах, однако список доступного контента более ограничен, чем обычно. Он включает приобретенные пользователем игры и бесплатные проекты, такие как Call of Duty: Warzone, Genshin Impact и War Thunder, тогда как полная облачная библиотека Xbox насчитывает около 1800 игр. Владельцы платной подписки, в которую входит облачный гейминг, не будут видеть рекламу.

Microsoft отдельно обнародовала принципы, по которым должна развиваться рекламная модель: не прерывать игровой процесс, поддерживать качество рекламы на уровне собственного контента, четко обозначать рекламные материалы и учитывать ожидания аудитории конкретной платформы. Компания также делает акцент на доступности: стриминг позволяет владельцам Xbox One запускать игры, разработанные для Series X|S, без покупки новой консоли.

Последний аргумент выглядит неслучайным. С 1 августа Xbox в третий раз повышает цены на консоли: Series X подорожает до $799,99 (около 35 850 грн по курсу НБУ), а Series S на 512 ГБ — до $499,99 (около 22 400 грн), и одной из причин называют дефицит памяти. Рост цен на консоли, ПК и смартфоны аналитики связывают, в частности, с инвестициями техногигантов в генеративный ИИ. Параллельно игровое подразделение Microsoft сократило 3200 сотрудников и избавилось от четырёх студий — на этом фоне бесплатный доступ к облаку выглядит попыткой наращивать аудиторию без опоры на продажи оборудования.

Конкуренты движутся в том же направлении: анонс Microsoft совпал с интеграцией сервиса Amazon Luna в приложение Prime Video, а сама идея рекламы вместо подписки повторяет подход NVIDIA GeForce Now.

Ключевые детали пока неизвестны. Ранее сообщалось о лимите в пять бесплатных часов в месяц, но действует ли он в рамках текущего тестирования, Microsoft не подтвердила. Компания также не назвала ни сроки запуска рекламы для всех пользователей, ни регионы, которые получат эту опцию. Продолжительность тестирования не объявлена — систему будут дорабатывать с учетом отзывов игроков.