Samsung несподівано оновила смартфон, якому більше 5 років

Смартфони Samsung Galaxy S8 та S8+ вийшли на початку 2017 року. Останнє оновлення для них компанія випустила у травні 2021 року. Однак виявилось, що воно було зовсім не останнє.





Нещодавно Samsung почала розгортати оновлення прошивки для моделей серії Galaxy S8. Офіційно зазначено, що в ньому було покращено стабільність GPS. Але розмір патчу складає 420 МБ, чого багато для одного покращення. Ймовірно, є якісь інші виправлення, вони не є настільки важливими, щоб їх згадувати.

Звичайно, це просто патч, смартфони все ще працюють під керуванням Android 9 із патчем безпеки від 1 квітня 2021 року. Проте це більше, ніж ми очікували від телефону, якому зараз п’ять з половиною років.