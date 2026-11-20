Українська компанія Gloria labs представила робочу версію месенджера BETA-44, який дозволяє обмінюватися повідомленнями, файлами та здійснювати дзвінки без використання центральних серверів розробника. На відміну від Telegram і Signal, новий застосунок використовує децентралізовану архітектуру на базі анонімної мережі Tor. Про особливості розробки представники компанії розповіли виданню «Мілітарний» 19 листопада 2026 року.

Головна ідея BETA-44 полягає у відмові від централізованого зберігання листування та передавання даних через інфраструктуру компанії. Кожен користувач отримує власну адресу .onion третьої версії протоколу Tor, яка використовується для встановлення з’єднань з іншими учасниками. Завдяки цьому блокування або вилучення одного сервера не може повністю зупинити роботу месенджера. Розробники також розраховують зменшити ризик масштабних витоків даних, характерних для централізованих систем.

Як працює BETA-44 і які функції він пропонує

Для захисту інформації месенджер використовує алгоритм шифрування AES-256-GCM, а для узгодження криптографічних ключів — X25519. За заявою розробників, наскрізне шифрування поширюється на текстові повідомлення, голосові та відеодзвінки, а також передані файли. При цьому файли не завантажуються до сторонніх хмарних сховищ, а передаються через Tor.

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Особливістю BETA-44 є підтримка дзвінків без окремих серверів STUN/TURN, які зазвичай використовуються для встановлення мультимедійних з’єднань. Застосунок також пропонує групові чати та режим Push-to-Talk, що дозволяє спілкуватися за принципом рації. Додатково передбачено прив’язку облікового запису до конкретного пристрою та функції віддаленого керування.

Якщо інтернет-з’єднання переривається, невідправлені повідомлення залишаються на комп’ютері. Після відновлення зв’язку програма може продовжити їх передавання та синхронізувати історію листування. Розробники також заявили про окремий режим роботи без інтернету, але поки не пояснили, які технології він використовує. Звичайна робота через Tor потребує доступу до мережі, тому можливості автономного режиму залишаються незрозумілими.

Ще одна незвичайна функція отримала назву Duress — канал примусу. Вона призначена для ситуацій, коли людину змушують розблокувати пристрій або надати доступ до конфіденційної інформації. За задумом авторів, механізм дозволяє непомітно повідомити про загрозу, не привертаючи уваги сторонніх осіб.

Чи зможе український месенджер замінити Telegram і Signal

Основна відмінність BETA-44 від популярних конкурентів полягає в організації передавання даних. Signal використовує власні сервери для доставлення повідомлень, але захищає їх наскрізним шифруванням. У Telegram звичайні чати зберігаються у хмарній інфраструктурі компанії, тоді як наскрізне шифрування доступне в секретних чатах.

BETA-44 натомість не передбачає центрального сервера для зберігання листування та використовує маршрутизацію через Tor. Однак така архітектура сама по собі не гарантує абсолютної анонімності чи захисту від усіх кібератак. Наразі немає оприлюднених результатів незалежного аудиту безпеки застосунку, а використання Tor може впливати на швидкість передавання даних і затримку під час дзвінків.

Новинка насамперед може зацікавити українських військових, державні установи та організації, для яких критично важливий захист комунікацій. У вересні 2024 року Національний координаційний центр кібербезпеки вже обмежив використання Telegram на службових пристроях у військових структурах, державних органах та на об’єктах критичної інфраструктури. Додаткову актуальність таким розробкам надають спроби російських спецслужб отримувати доступ до месенджерів українських військових і посадовців.

Наразі BETA-44 доступний лише для комп’ютерів із Windows. Продукт уже представлений на оборонному маркетплейсі Brave1 Market, а команда Gloria labs проводить пілотні проєкти з невеликими групами користувачів. Співзасновник і технічний директор компанії Олександр Шейченко зазначив, що розробники хочуть надати можливість перевірити роботу системи на практиці.

Інформації про вихід версій для Android, iOS або macOS поки немає. Також не оголошено термінів повноцінного публічного запуску та умов доступу до месенджера для звичайних користувачів.