З Росії вже тікають навіть індійські компанії

Infosys Limited є другою за величиною IT-компанією Індії і займає 602-й рядок у рейтингу найбільших компаній світу.





Новини про вихід з Росії іноземних компаній йдуть одна за одною – і це не може не тішити. Такими темпами за місяць-два з цієї країни втечуть майже всі.

Цікаво, що тепер з російського ринку почали йти вже не лише американські та європейські компанії, але навіть із тих куточків світу, які, принаймні офіційно, все ще зберігають порівняно доброзичливу позицію стосовно Росії.

Ось, наприклад, свій офіс на Росії щойно закрила індійська Infosys Limited. Ця контора займається розробкою замовного програмного забезпечення для електронної комерції та телекомунікаційних підприємств, а також надає консультаційні послуги з питань інформаційних технологій та програмного забезпечення. В Індії Infosys є другою за величиною IT-компанією.

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