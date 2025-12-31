Близько мільярда користувачів Android опинилися під загрозою

Майже мільярд власників смартфонів на базі Android ризикують власною безпекою та конфіденційністю особистих даних. Такого висновку дійшли журналісти видання Android Headlines, проаналізувавши звіт аналітичної платформи StatCounter.

Згідно зі статистикою, близько 30% користувачів продовжують використовувати застарілі версії операційної системи — Android 13 або ще старіші. Експерти наголошують, що такі пристрої є найбільш вразливими мішенями для хакерів та шахраїв, оскільки захисні механізми в них застарівають.

Основна проблема полягає у термінах підтримки гаджетів. Якщо сучасні флагмани отримують оновлення протягом 5–7 років, то у 2022 році (коли вийшла Android 13) стандартом були 2–3 роки підтримки. Це означає, що для багатьох смартфонів того періоду випуск критично важливих патчів безпеки може припинитися вже найближчим часом, або вже припинився.

Журналісти зазначають: у самій Android 13 немає нічого критично поганого. Проте відсутність актуальних оновлень робить систему беззахисною перед новими загрозами, тому власникам таких девайсів рекомендують задуматися про перехід на новіші моделі.