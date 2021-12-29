Павло Дуров розповів, чому небезпечно користуватися Viber та WhatsApp

Між творцями месенджерів Telegram і Signal почалася дискусія про те, чия програма безпечніша. Почав Меттью Розенфельд, який заявив, що навіть Whatsapp та Facebook Messenger більш конфіденційні , ніж Telegram, який не шифрує повідомлення своїх користувачів. Але Павло Дуров спростував слова конкурента та розповів, чому небезпечно користуватися популярними месенджерами. Майже всіма – окрім Telegram.





Творець телеграму у пості- відповіді нагадав (і з посиланнями на докази), що майже всі месенджери створені американськими жителями, а тому підкоряються законам США. Ці закони зобов’язують їх ділитися особистими даними користувачів зі спецслужбами, причому деякі месенджери видають більше відомостей, ніж повинні за правилами.

Інші месенджери — такі, як той самий Signal, або менш відомий, але вже існуючий кілька років Anom, — взагалі створювалися під крилом американських спецслужб. І незважаючи на акцент на анонімності, напевно, зливають всю інформацію за першим же запитом.

Своїм конкурентам, тобто іншим месенджерам, Дуров запропонував краще працювати над безпекою, а також перевіряти факти, перш ніж заявляти щось публічно. І наприкінці Павло припустив логічну річ: усі нападки на Telegram викликані тим, що його аудиторія зростає швидше, ніж у конкурентів, але при цьому месенджер не підконтрольний американським спецслужбам, які якраз і працюють над тим, щоби міжнародні стандарти шифрування можна було зламати.