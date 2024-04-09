В Telegram треба буде входити по відбитку долоні

Спільнота TON (TON Society) співпрацює з компанією HumanCode, що спеціалізується на рішеннях у сфері штучного інтелекту, над впровадженням біометричної автентифікації для користувачів Telegram. Офіційне оголошення було зроблено в блозі TON.

Основною метою цього партнерства є розробка та розгортання інноваційної системи біометричної верифікації, яка дозволить користувачам Telegram підтверджувати свою особу за допомогою сканування відбитків долонь. Технологію планується розгорнути протягом наступних п’яти років. Ця ініціатива має на меті не лише спростити процеси ідентифікації, а й боротися з ботами.

Очікується, що ця біометрична технологія відіграватиме вирішальну роль у транзакціях, які потребують високого рівня автентичності та конфіденційності, таких як криптовалюти Airdrop та аналіз транзакцій.

Крім того, TON Society ініціювала програму заохочення вартістю 1 мільйон тонкоінів (еквівалент близько 300 мільйонів гривень), щоб сприяти прийняттю нового стандарту цифрової ідентичності.

Блокчейн-компанія The Open Network (TON) була заснована братами Дуровими ще у 2018 році. Однак після судових суперечок з Комісією з цінних паперів і бірж США (SEC) проект був припинений через два роки. У 2021 році TON було передано автономній спільноті розробників.