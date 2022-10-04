У Мінцифри розповіли, скільки українців встановили собі Дію

Дія стала інноваційною програмою для українців. Через неї можна отримувати довідки, оформлювати виплати, лікарняні, купувати військові облігації, розмитнювати автомобіль. Ось лише декілька цікавих фактів про додаток.

Факт 1 — мільйони українців користуються цим додатком

Сьогодні мобільний додаток встановили на смартфони 18,1 млн українців. Якби не війна, їх було б в рази більше. До 24 лютого президент України підписав наказ про запуск програми видачі смартфонів пенсіонерам. Застосунок за добу відкривають декілька мільйонів користувачів.

Факт 2 — Європа визнала ефективність Дії

Польща та інші Європейські країни зацікавлені розробленням аналогічного аплета. У світі вже почали визнавати чинність документів у додатку. Мінцифри пообіцяв взаємодіяти з усіма державами, яким цікава цифровізація.

Факт 3 — купонний прибуток від воєнних бондів через Дію не має аналогів у світі

По-перше, такі облігації можливі лише там, де йде війна. По-друге, купонний прибуток та допомога країні й економіці через державну програму є першим у світі подібним досвідом.

До речі перші облігації Міністерство цифри розмістило на початку березня. Їх ефективність не можна нівелювати, адже вони принесли до бюджету 131 млрд гривень.

Після 24 лютого до аплету почали додавати найнеобхідніші функції, які допомогли мільйонам громадян отримати фінансову допомогу, подати документи на відновлення житла (ємайно), отримати статус ВПО, оформити свідоцтво про народження дитини, подати заяву на отримання субсидії. Гра «Байрактар» по праву може називатися «улюбленицею» всіх українців.

Попереду ще багато планів, які необхідно реалізувати. У Мінцифри рішучі люди, сповнені оптимізму, тому у майбутньому буде представлено ще багато нових та корисних функцій.