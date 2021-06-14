Для чого крадуть акаунти українців в соціальних мережах

Акаунти соцмереж все частіше піддаються атакам зловмисників. Звичайно, кіберзлочинців більше цікавлять «розкручені» профілі з великою кількістю підписників, але мішенню часто стають і прості люди з кількома десятками підписок. Хто і навіщо краде акаунти в соціальних мережах?





Чомусь прийнято вважати, що користувачі з невеликою кількістю підписників нікому не цікаві. Але на звичайних акаунтах теж можна заробити. Інакше б ми не отримували пачками повідомлення нібито від своїх друзів з проханням дати в борг тощо. Звичайно, не всі погодяться відразу перевести гроші, але навіть одному чи двом згодним зловмисникам досить, адже вони пишуть з таких зламаних акаунтів сотні листів. А ще можна пропонувати від імені користувача купити дешеві квитки на концерт або футбольний матч, попросити терміново вислати гроші на лікування – все залежить від фантазії хакерів.

Ще один варіант – шантаж приватними фото, здобутими з листувань або закритих альбомів. Це теж досить популярна ситуація – шантажист загрожує розіслати компромат робочим контактам або просто відправити їх гуляти по мережі. Тут можна заробити набагато більше, ніж просто на проханнях про позику, тому переконайтеся, що ваша особиста інформація надійно захищена.

Інший варіант шантажу – це повернення аккаунта його ж власнику, але за гроші. Користувач в один прекрасний день просто не може залогінитися, а дані для входу в його ж профіль йому пропонують купити. Часто аккаунт великого блогера коштує дорого. Адже десятки і сотні тисяч фоловерів – це вже джерело заробітку. З кожною годиною власник вкраденого аккаунта втрачає все більше грошей, тому часто простіше заплатити злодієві.

Також зламують акаунти геймерів. Користувачі прив’язують до соцмереж ігрові акаунти, а потім у них крадуть оплачену реальними грошима техніку в грі і ін., А то і крадуть платіжні реквізити через фішингові сайти .

Крім того, від вашого імені можуть просто розсилати спам, і на тлі всіх попередніх варіантів цей здається найбільш нешкідливим.