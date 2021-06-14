Не тільки за доставку: українці платитимуть ще один вид комуналки

Зовсім скоро Українці почнуть отримувати аж по три платіжки за газ щомісяця. Відповідно до змін у законодавстві, окрім оплати за користування газом та його транспортування, доведеться оплачувати ще й обслуговування внутрішньобудинкових газових мереж.





Як виявилося, мешканці багатоквартирних комплексів і раніше фінансували ремонт та утримання в належному стані мереж газопостачання. Та ця сума одразу ж закладалася до тарифу житлово-комунального господарства, тому для нас даний платіж проходив непомітно. Ремонт внутрішньо будинкових мереж також цілком брав на себе ЖКГ.

На початку 2000-х з’явилося чимало підприємств, що займалися обслуговуванням газових мереж. Відповідно оплата за їх послуги лягла на плечі установ, на балансі яких знаходилася газова інфраструктура.

Звичайно можна було б створити окрему організацію, яка спеціалізуватиметься лише на утриманні газових мереж та їх вчасному ремонті. Однак в такому випадку оплата за її послуги буде досить великою.

Варто також зауважити, що сума за обслуговування газової інфраструктури багатоквартирного будинку буде ділитися порівну між мешканцями, а Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) введе обмеження на максимальну вартість такої послуги.