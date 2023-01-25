Українцям стане простіше знайти роботу в Польщі: не потрібно навіть знати мову

У Польщі роботодавці все частіше шукають для найму україномовних працівників. Станом на друге півріччя 2022 року кількість ваканцій для наших співгромадян, що не володіють польською мовою, складала близько 1 тисячі. Хоча ще кілька років тому цей показник ледь доходив до 200-250 вакансій. Про це повідомляє міжнародна кадрова агенція Gremi Personal.

В той самий час дані Польського економічного інституту свідчать, що із січня по вересень 2022 року на території Польщі було зареєстровано понад 10 тисяч українських підприємств. А бум на українововних працівників почався з серпня того ж року. Тобто українські компанії охоче наймають на роботу «своїх». Та й біженці, що опинилися в Польщі не знаючи мови, зовсім не проти працювати у звичній атмосфері серед своїх співвітчизників.

Як зазначила керівник департаменту рекрутації компанії Gremi Personal Анна Джоболда, робота в українській компанії – це ще й чудова можливість отримати посаду за своїм рівнем кваліфікації. Адже в польській компанії спеціаліста ніколи не призначать на високу посаду без знання мови, навіть якщо він має освіту і володіє відповідними навичками.

Хоча не всі українські компанії, що працюють у Польщі, віддають перевагу українцям. Зокрема, підприємства, пов’язані з продажем товарів та послуг, часто шукають собі менеджерів серед поляків або українців, що добре володіють польською мовою. Тобто наймати своїх співгромадян прагне лише бізнес, не пов’язаний із зовнішньою комунікацією.

Доречі нещодавно на польський ринок вийшла низка великих українських компаній, які біженці, що не знають польської мови, також можуть розглядати як потенційний варіант працевлаштування. Зокрема в Польщі запрацювала Rozetka, Нова пошта та Haski Managment. А незабаром відкриються також представництва компаній monobank, «Документ», «Дія.Бизнес», мережа закладів харчування GastroFamily, «Галя Балувана», Gaga тощо. Тож знайти роботу біженцям з України, яких зараз у Польщі знаходиться близько 1 мільйона, стане значно простіше.