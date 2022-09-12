Україну чекає тяжка зима а Росію – «судний день»: екстрасенс розкрила таємниці майбутнього

Для деяких міст України зима 2022-2023 років буде нелегкою. Місцеві жителі будуть мерзнути через проблеми з опаленням. Та серця українців зігріють новини про бунти та жорстку економічну кризу в росії.





Про це у своєму прогнозі розповіла відома екстрасенс Людмила Хомутовська. При цьому вона підкреслила, що проблемний опалювальний сезон чекає лише на деякі прифронтові регіони України, які сильно постраждали від обстрілів. Через зруйновану інфраструктуру місцевому населенню доведеться всю зиму провести з холодними батареями.

Хомутовська також зазначила, що держава всіляко допомагатиме людям, які в холодний сезон залишаться без опалення. Тож панікувати не варто. Хоча запастися теплим одягом та ковдрами все ж не завадить. Особливо ця порада стосується мешканців Харківської, Запорізької та Донецької областей. А от мешканці Дніпра та Миколаєва за тепло у своїх домівках можуть не хвилюватися.

Провидиця також окреслила ситуацію на фронті у найближчі місяці. Зокрема вона зазначила, що осінь для Збройних сил України буде нелегкою. На східному та південному напрямках точитимуться тяжкі бої. Стрімкий контрнаступ забере в українських захисників багато сил, але його результат буде приголомшливим. Хоча війна все ж затягнеться до початку 2023 року.

Наприкінці 2022 року ЗСУ вдасться остаточно переломити хід війни на свою користь. Вони зламають дух не лише військ росії, а й голови кремля путіна. Президент рф остаточно втратить контроль над ситуацією і буде скинутий зі свого «престолу» колишніми прихильниками. На місце володимира путіна прийде інша людина, причому досить відома. Однак під керівництвом нового президента на росію чекає швидкий крах.

У 2023 році для росії нарешті настане «судний день», а ближче до 2024-го в країні почнуться жорстокі бунти та економічна криза. Деякі міста спробують від’єднатися від федерації та почнуть воювати за власну незалежність. Це ще більше підкосить російську державність і приведе до внутрішньої війни у країні.