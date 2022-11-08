В Ощадбанку відмовились видати кошти без “страховки”

Нещодавно в одному із київських відділень Ощадбанк сталася неприємна ситуація. Чоловік, який є клієнтом цієї фінансової установи хотів придбати готівкою долари. Казус стався у м. Київ у відділенні банку по проспекту Перемоги, 24А, приміщення №160.

Людині відмовились продавати валюту просто так. Робітник банку почав нав’язувати «страховку» без якої, начебто, долари продавати не можна. Клієнта це обурило, він зателефонував на гарячу лінію одразу у відділенні.

Оператор на лінії спростував інформацію про «обов’язкову покупку страховки» і врешті решт клієнт зміг придбати іноземну валюту, але скаргу на сайті мінфіну залишив. Також оператор зареєстрував офіційно звернення та пообіцяв, що її буде розглянуто найближчим часом.

Разом із тим чоловік зняв гроші з депозиту, а наступного дня прийшов та закрив усі свої рахунки. Виявилось, що це не перший раз, коли касири державного банку Ощадбанк нав’язують своїм клієнтам страховку. Вони говорять, що таке рішення прийнято на горі, що без цього валютні операції недоступні. Випадки зафіксовано у різних регіонах.

Касири у банку говорять, що їм дозволено «пропонувати» придбати страховий поліс, але остаточне рішення приймає кожен клієнт особисто. Зрозуміло, що через безтактність працівників банк втрачає клієнтів, під час війни це найгірший варіант для фінансових установ.

Буквально за декілька днів до цього випадку клієнти іншого банку скаржились на його роботу. Мова йде про ПриватБанк. Там з невідомих причин було розірвано в односторонньому порядку договір із клієнтом, а його рахунки заблокували. Перед цим були скарги та на роботу Monobank.