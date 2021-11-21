В Україні знову подорожчає електрика. У квітні 2020 ціна підвищиться на 20-25%, і це ще не кінець

Той факт, що українці платять за комунальні послуги на рівні з європейцями, вже ні для кого не секрет. Більш того, іноді тарифи вище, ніж у багатьох країнах Європи. Газ, гаряча і холодна вода, опалення вже виросли в ціні до 30%. Тепер очікується подорожчання електричної енергії.





Українці не довго будуть радіти тому тарифом, який сьогодні в країні: 1,44 грн. кВт/год при споживанні не більше 250 кВт/год. Але так буде тільки до закінчення опалювального сезону.

Як зміняться тарифи на електроенергію

Навесні, ймовірно в квітні (саме в цьому місяці відключають опалення в країні) відбудеться планове підвищення на 20-25%. Воно буде не останнім. Уряд хоче до 2025 року встановити тариф 3,48 … 4,09 грн. за кВт на годину. Пояснюють таке рішення тим, що нинішня ціна не відповідає економічно обґрунтованій вартості.

За останніми даними відомо, що перше планове подорожчання відбудеться 30 квітня. Повернуться тарифи, які діяли до 1 жовтня 2021 року. Українці знову почнуть платити по 1,68 грн за кВт електроенергії.

Згідно з прогнозами, нові ціни в майбутньому будуть виглядати наступним чином:

В кінці 2022 року вартість виросте до 1,8 грн. при обсягах до 250 кВт/год, все що витрачено вище буде коштувати близько 2,10 грн.

В кінці 2023 року до 250 кВт/год вартість одного кіловата 2,10 гривень, все що понад тариф 2,62 грн.

В кінці 2024 року до 250 кВт/год ціна за кіловат дорівнюватиме 2,81, все що більше цього коштуватиме 3,27 грн / кВт.

Не дивлячись на заяви президента, що Україна не залишиться без електроенергії, багато громадян стурбовані. За даними, норма на 1 людину в Україні 96 кВт/год. Для сім’ї, де проживає людини (батько, мати та 2 дітей) мінімум потрібно 384 кВт/год на місяць. Згідно з тарифами 2022 року, середня сума за електрику, яку доведеться платити складе 700-800 гривень.