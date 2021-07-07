Нові тарифи на світло розділять українців за рівнем багатства

Перегляд цін на електроенергію, який Кабмін здійснить вже в найближчі тижні, внесе серйозні корективи в життя українців. Вже з 1 серпня ми будемо сплачувати за світло по зовсім інший системі. Уряд вирішив цього разу провести чітку тарифну межу між багатими та бідними громадянами.





Як зміняться ціни на електрику?

Наразі провідним сценарієм уряду є встановлення чотирьох різних тарифів залежно від рівня споживання громадян.

Споживачі, яким вистачає 100 кВт*год на місяць, будуть сплачувати за одиницю електроенергії 1,68 гривні. Тобто ціна для них залишиться такою самою. На думку міністра енергетики України Германа Галущенко, до цієї категорії належить близько 40% домогосподарств. Переважна більшість із них – пенсіонери та малозабезпечені особи.

Усі інші категорії споживачів будуть змушені сплачувати за світло за більшою ставкою. До другої категорії потраплять громадяни, які використовують від 100 до 300 кВт*год за місяць. До третьої – 300-500 кіловат. А четверта категорія охопить українців, яким щомісяця необхідно більше, ніж 500 кіловатів. Ціна для «найбагатших» споживачів буде встановлена на рівні 3 грн за кВт*год.

Таким чином для українців, яким не вистачає 100 кіловатів, ціна зросте на 40-50%. У Міненергетики притримуються думки, що саме за рахунок коштів 60% «надспоживачів» вдасться вирівняти ситуацію на енергетичному ринку України.

Чому доводиться підіймати тарифи?

Потреба у збільшенні цін на електрику в Україні існує вже давно. Виявляється актуальна її ціна сильно відрізняється від суми, яку за неї сплачують споживачі.

У вартість енергоресурсу закладаються витрати на його генерацію та доставку до домівок українців. Так от, сама лише доставка електрики вартує наразі 1,51 грн. Тож теперішня ціна за світло точно не покриває витрат енергоіндустрії. Це означає, що борги електропідприємств будуть лише рости, а сплачувати їх державі доведеться із бюджетних коштів.