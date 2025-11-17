Xiaomi випустила надпотужну пральну машину за $228

Китайський техногігант Xiaomi продовжує експансію на ринку побутової техніки, представивши нову модель пральної машини Mijia XQG120MJ103. Головна “фішка” новинки — поєднання компактних розмірів із вражаючою місткістю: при товщині корпусу всього 562 мм вона здатна випрати 12 кг білизни за один цикл.

Інженери спроєктували машину так, щоб вона ідеально вписувалася у стандартні меблеві шафи, не виступаючи назовні. При цьому внутрішній простір використано максимально ефективно: барабан поглибили на 40 мм, що дозволяє вільно перемішуватися навіть великим речам, забезпечуючи кращу якість прання.

Тиха робота та знищення вірусів

Окрім ергономіки, Xiaomi зробила ставку на тишу. Модель оснащена інверторним мотором з прямим приводом та технологією магнітної левітації. У поєднанні з шестиосьовою системою амортизаторів це суттєво знижує вібрації та шум, навіть коли віджим працює на максимальних 1200 обертах на хвилину.

Велику увагу приділено гігієні. Машина має функцію високотемпературної парової обробки, яка, за заявою виробника, забезпечує рівень стерилізації 99,999% та дезактивує віруси. Також присутній режим самоочищення барабана водою, нагрітою до 95 °C.

Новинка повністю інтегрована в екосистему розумного дому завдяки підтримці HyperOS Connect. Через додаток Mi Home можна не лише запускати прання віддалено (в тому числі голосом), а й тонко налаштовувати будь-яку з 25 доступних програм — від догляду за вовною та пуховиками до експрес-прання за 15 хвилин.

Наразі продаж стартував лише в Китаї. Ціна традиційно демократична — 1624 юані, що складає приблизно 228 доларів.