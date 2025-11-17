Hardnews

Apple більше не показуватиме нові iPhone у вересні

GSMinfo17.11.2025
За даними Bloomberg, компанія Apple планує не тільки найбільше оновлення лінійки iPhone за всю її історію, але і радикальну зміну графіка презентацій новинок. Іншими словами, традиційних осінніх презентацій більше не буде — на зміну їм прийде новий формат.

Перш за все, за даними джерела, Apple відмовиться від щорічного осіннього заходу, присвяченого фірмовим новинкам. Сенс нововведення пояснюється так: «втискуючи» безліч продуктів в короткий показ, компанія позбавляється можливості розподілу виручки протягом року і створює додаткове навантаження на відділи маркетингу і розробки, а також на постачальників.

З урахуванням нової стратегії Apple, якщо вірити інсайду, планує представити iPhone 18 Pro, iPhone 18 Pro Max і новий складаний смартфон восени 2026-го. Потім, приблизно через півроку, відбудеться реліз iPhone 18, iPhone 18e і, можливо, оновленого iPhone Air. Випуск останнього, за чутками, може бути перенесений і на 2027-й у зв’язку з додаванням другого датчика до складу тильної камери.

У першій половині наступного року Apple, як очікується, презентує нові пристрої для розумного будинку, «бюджетний» iPhone 17e, кілька оновлених Mac і чергові планшети iPad. Прем’єра нових Apple Watch і решти ПК/ноутбуків «переїде» на другу половину року.

Видання також стверджує, що розробка процесора M4 Ultra і нового Mac Pro на його основі була припинена. Замість цього компанія нібито зосередилася на розвитку Mac Studio як основного професійного десктопа.

Сама Apple за усталеною традицією інсайдерську публікацію не прокоментувала.

