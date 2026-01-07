За валюту доведеться віддати 20% від суми: українців попередили про ліміти на готівку

Національний банк України нагадав громадянам про чинні правила переміщення валютних цінностей через кордон. Українців, які намагаються вивезти готівку понад встановлений ліміт без належного оформлення, можуть оштрафувати на значну суму.

Ліміти та умови: Без письмового декларування та підтверджувальних документів одна особа може вивезти за кордон готівку (у будь-якій валюті) або банківські метали в еквіваленті до 10 000 євро (за офіційним курсом на день перетину). Ця норма діє на кожну людину окремо, незалежно від того, чи подорожує вона сама, чи з родиною.

Що робити, якщо сума більша? Якщо сума перевищує 10 000 євро, громадянин зобов’язаний:

Письмово задекларувати всю суму на митниці. Надати документи, що підтверджують зняття готівки з власних рахунків або легальність її походження.

До таких документів належать: довідка з банку про зняття готівки, виписка про рух коштів, квитанція про валютообмінну операцію, чек банкомата тощо.

Штрафні санкції За спробу вивезення надлімітної суми без документів передбачено штраф у розмірі 20% від суми перевищення. Приклад: Якщо ви везете 20 000 євро без підтвердження, ліміт перевищено на 10 000 євро. Штраф складе 20% від цієї різниці — тобто 2 000 євро. Самі кошти при цьому автоматично не конфіскуються, але процедура оформлення штрафу може суттєво затримати подорож.